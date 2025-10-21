شكرا لقرائتكم خبر بدء الإطلاق المرحلي لاشتراطات أنشطة خدمات المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن الإطلاق المرحلي لاشتراطات أنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه (المناهل والأشياب)، وهي خدمات توزيع وتجميع المياه عبر الصهاريج، إضافة إلى محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، في خطوة تستهدف تنظيم وتصحيح أوضاع العاملين في هذا الأنشطة الحيوية، بالتزامن مع اعتماد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة، ورفع مستوى جودة تقديم خدمات المياه في محطات التعبئة والناقلات، سواء كانت صالحة للشرب أو غير صالحة للشرب أو مياها معالجة، إضافة إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع البيئة والاستدامة المهندس ممدوح الشعيبي، أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة استراتيجية تعنى بتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الخدمات غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد امتدادا لجهود الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة، من خلال إصدار التنظيمات والتراخيص الخاصة بأنشطة المياه.

وأفاد بأن اشتراطات ترخيص الخدمات غير الشبكية تشمل الالتزام بالاشتراطات الفنية والفحص الدوري للناقلات وتطبيق الهوية البصرية الخاصة بها، فيما تشمل اشتراطات محطات تعبئة المياه متطلبات فنية لضمان سلامة المياه المنتجة، ومتطلبات مكانية لمرفق المحطة ومتطلبات تقنية لتحسين أداء الخدمات.

وأشار المهندس الشعيبي إلى أن التطبيق سيتم على مرحلتين: تشمل الأولى الاشتراطات الفنية والتنظيمية الأساسية، فيما تشمل الثانية الاشتراطات الفنية التكميلية.

وبين نائب الرئيس لقطاع البيئة والاستدامة، أن المرحلة الأولى لخدمات المياه غير الشبكية (الصهاريج) تبدأ من تاريخ 20 أكتوبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025م وتبدأ المرحلة الثانية 1 يناير وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م، فيما تبدأ المرحلة الأولى لمحطات تعبئة المياه (الأشياب، المناهل) من تاريخ 20 أكتوبر 2025م وتستمر حتى 31 مارس 2026م، وتبدأ المرحلة الثانية من 1 أبريل 2026م وتنتهي بنهاية 31 مارس 2027م، داعيا مزاولي الأنشطة إلى التقديم عبر الموقع الالكتروني للهيئة للحصول على تراخيصهم النظامية واستيفاء الاشتراطات التنظيمية.