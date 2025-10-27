«الدولية للهجرة»: زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن زيادة في أعداد الوافدين إلى ليبيا، خاصة من الدول التي تعيش حروباً دامية منذ سنوات في القارة الأفريقية، مضيفة أن أعداداً متزايدة من المهاجرين الذين يمرون عبر ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا يأتون من آسيا، وفق المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.

ومنذ اندلاع حرب في السودان، تدفق أكثر من 357 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا، وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أغسطس.

وقالت بوب، إن هذا الصراع تسبب بنزوح جماعي، لهؤلاء اللاجئين بالمنطقة. ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية والمالية في الدول المضيفة المجاورة، ويعزى ذلك تحديداً إلى التخفيضات الأخيرة في ميزانيات الأمم المتحدة. ويوجد في ليبيا ما بين ثلاثة وأربعة ملايين أجنبي دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وفقاً لتصريحات السلطات التي تعود إلى الصيف الماضي.