ألمانيا: لا وصول لعائلات بموجب قواعد لم شمل اللاجئين حتى الآن

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

لم تصل أي من عائلات اللاجئين إلى ألمانيا حتى الآن بموجب الاستثناء الإنساني في قواعد لم شمل الأسر، وذلك منذ أن شددت الحكومة الألمانية القواعد في الصيف الماضي.

وكانت ألمانيا علقت في وقت سابق من هذا العام حق الأشخاص الحاصلين على حماية محدودة في لم شمل عائلاتهم لمدة عامين. وفي الوقت نفسه، أدخلت الحكومة استثناء بموجب ما يعرف ببند الحالات الإنسانية الصعبة، للأفراد الذين منحوا ما يسمى بـ«الحماية الثانوية».

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للأزواج والأطفال القاصرين الانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا في حالات إنسانية استثنائية فقط. وذكرت الحكومة أن نحو 1500 حالة إنسانية تم تسجيلها منذ بدء تطبيق التعديل في 24 يوليو، مضيفة أنه يجري فحص كل حالة بمساعدة «المنظمة الدولية للهجرة» قبل إحالتها إلى وزارة الخارجية الألمانية لاتخاذ القرار النهائي، وحتى الآن، لم يصل أحد إلى ألمانيا بموجب هذا البند الإنساني. ولم تشر البيانات إلى ما إذا كانت قد صدرت تأشيرات دخول بالفعل.