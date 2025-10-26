بالفيديو: لحظة مداهمة قوات الأمن الروسية منزل 3 شواذ أثناء بث مباشر على تيك توك

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة قوات الأمن الروسية منزل 3 شواذ أثناء قيامهم ببث مباشر على منصة تيك توك.

وأظهر الفيديو كيف تفاجأ أحدهم أثناء اقتحام الشرطة وهو أمام الكاميرات.

جدير بالذكر أن ما فعلوه يعتبر جريمة وفقاً للقانون الروسي الذي ينص على حظر الدعاية للعلاقات غير التقليدية ومن بينها الترويج للشواذ والشذوذ.

أما العقوبات التي تنتظرهم بحسب القانون سجن لفترة تصل إلى 12 سنة، وغرامة تصل إلى 300,000 روبل (14,000 ريال)، وتجميد الحسابات المصرفية، وحظر السفر، والإبعاد من البلاد (في حال كان أجنبي).