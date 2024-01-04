انت الان تتابع خبر خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أدناه خارطة بالازدحامات في شوارع بغداد:
سريع القناة ازدحام شديد
ساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات حتى ساحة قحطان ونفق النسور بالكامل
شارع الأردن من نفق الشرطة الى جامع المأمون ازدحام شديد
شارع قطر الندى من السيدية الى تقاطع الفراهيدي ازدحام كثيف
جسر الجادرية ازدحام كثيف
تقاطع مستشفى العلوية للولادة ازدحام كثيف
خدمي زيونة توقف تام
شارع موسى بن نصير من ساحة ميسلون ولغاية محمد القاسم ازدحام كثيف
ازدحام كثيف في سريع القادسية وشارع 14 تموز لغاية ساحة الاحتفالات