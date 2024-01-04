شارع موسى بن نصير من ساحة ميسلون ولغاية محمد القاسم ازدحام كثيف

شارع قطر الندى من السيدية الى تقاطع الفراهيدي ازدحام كثيف

شارع الأردن من نفق الشرطة الى جامع المأمون ازدحام شديد

ساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات حتى ساحة قحطان ونفق النسور بالكامل

انت الان تتابع خبر خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية