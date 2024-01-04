جمعية "مِن حقّي الحياة" تنظم دورة تدريبيّة في كيفيّة تصنيع الشموع على انواعها

تُنظّم جمعية "مِن حقّي الحياة" دورة تدريبيّة في كيفيّة تصنيع الشموع على انواعها مع المُدَرِّبة آية مرعي. تُمكّن الدورة المشاركين من تَعلّم كيفية تصنيع الشموع بطريقة احترافية. وذلك كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظُّهر، ابتداءً من السبت 13 كانون الثاني 2024، ولغاية 27 منه، وذلك في صالة كنيسة سيّدة الدّوير- الفيدار. القدرة الإستيعابية ٢٥ شخص فقط. والدّورة مجّانيّة

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