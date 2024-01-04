وزارة المالية دعت لتسديد ضريبة الدخل على الرواتب بحال توجبها تفاديًا لغرامات التحقق والتحصيل

أعلنت ​وزارة المالية​، في بيان، أنّه "حيث أنّ وزارة المالية وضعت قيد التّطبيق على النّظام الضّريبي، نموذج التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد،

وحيث أنّ مهلة التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتسديد الضّريبة المتوجّبة عنها مدّدت لغاية 29/02/2024 ضمنًا،

وحيث أنّه يتوجّب أيضًا التّصريح إلكترونيًّا وتسديد الضّريبة المتوجّبة عن أعمال سنة 2023، في مهلة أقصاها 29/02/2024،

يهمّ وزارة المالية أن تُعلم المكلّفين المعنيّين بتلك الضّريبة، أنّه أصبح بإمكانهم الولوج إلى النّظام الضّريبي الإلكتروني .finance.gov.lbeservices من خلال استخدام المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) الّتي تخوّلهم تقديم نموذج التّصريح (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) إلكترونيًّا، وتسديد الضّريبة في حال توجّبها ضمن المهلة المشار إليها أعلاه؛ تفاديًا لتعرّضهم لغرامات التّحقّق والتّحصيل".