شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: نتنياهو يستقطب المتطرفين حتى داخل المجتمع الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إن إسرائيل تصدر تهديدات وادعاءات ثم تتراجع عنها فيما يتعلق بمحور فلاديفيا، ويعود نتنياهو ليقول إن هذه اتفاقيات وعليهم احترام الاتفاقيات.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات ولكنها تحمى أيضا أمنها القومى، ولديها جيش هو الأقوى في المنطقة ولكنه جيش يحمى ولا يعتدى.

وأشار القصاص إلى أن نتنياهو يستقطب المتطرفين حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي لم يعد يشعر بالأمن، ووزراء الحرب في إسرائيل تحدثوا عن التهجير وتصفية القضية ثم تراجعوا، وخلال مظاهرات إسرائيل كان المتظاهرون يطالبون مصر بالتدخل لفرض السلام، لأنهم يعرفون قوة مصر في المنطقة وأنها الدولة الأكبر التي تمتلك مفاتيح هذا الملف.