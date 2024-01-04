شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: نتنياهو يستقطب المتطرفين حتى داخل المجتمع الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات ولكنها تحمى أيضا أمنها القومى، ولديها جيش هو الأقوى في المنطقة ولكنه جيش يحمى ولا يعتدى.
وأشار القصاص إلى أن نتنياهو يستقطب المتطرفين حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي لم يعد يشعر بالأمن، ووزراء الحرب في إسرائيل تحدثوا عن التهجير وتصفية القضية ثم تراجعوا، وخلال مظاهرات إسرائيل كان المتظاهرون يطالبون مصر بالتدخل لفرض السلام، لأنهم يعرفون قوة مصر في المنطقة وأنها الدولة الأكبر التي تمتلك مفاتيح هذا الملف.
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