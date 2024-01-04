شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"إعلام النواب": عدد الخليج 365 عن عيد الميلاد نقطة مضيئة فى تاريخ الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على ملف الخليج 365 عن عيد الميلاد، قائلا: "ما قام به الخليج 365 ليس غريبا عليه ولا على الشركة المتحدة، فنحن نشهد يوما بعد الآخر إحياء للثقافة المصرية والارتقاء بالوعى الوطني بشكل غير مسبوق، فالعدد الخاص لعيد الميلاد في هذا التوقيت يعكس خصوصية الإرث الحضاري المصري، ويلقى الضوء على أروع صفحات التآخي بين أبناء الوطن الواحد".

وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب في تصريحات خاص لـ"الخليج 365": "لعل المزيد من البحث فى تاريخ الكنيسة يؤكد على وطنيتها حيث دافعت عن الوطن فى كل مراحله التاريخية سواء فى حركات التحرر ومواجهة كل أشكال التحديات، التى واجهت وطننا وآخرهم محاولة سيطرة الجماعات الإرهابية على ثقافة المصريين ووطنهم"، موضحا أن الخليج 365 استطاع أن يصدر عدد يعتبر نقطة مضيئة فى تاريخ الصحافة الورقية المصرية، وهى أن يكون عدد كامل يتعمق فى دور الكنيسة الثقافي، وأن يتناول موضوعات شيقة عن العديد من الجوانب للحياة اليومية لدى الكنيسة والأخوة الأقباط ويتطرق لجوانب هامة من العلاقات الوطيدة بين الكنيسة والقيادة السياسية وكذلك تعرضه لمسألة الرهبنة التي أهدت مصر للدين المسيحي في العالم".

وأوضح النائب نادر مصطفى، أنه لاشك أن الخليج 365 ألقى الضوء عن علاقة الكنيسة بالعالم وما نراه من توقير واحترام لكنيسة أتباعها متواجدين حول العالم، وكذلك تسليط الضوء على الطوائف المسيحية المختلفة، فهذا العدد يجعلنا نضرب المثل لتحذو كل الصحف الأخرى به وتنشر الثقافة المصرية فى كل مكان والوعى وتعمل على تقوية النسيج الوطني.

وأشار إلى أنه كلما كانت الصحيفة على هذه الدرجة من التحديث والتطوير وتقديم كل ما هو جديد فهذا يجعلها مقرؤة أكثر ويثبت أن الصحافة الورقية قادرة على تقديم الجديد والانتشار بين أيادي القراء وتلك الأعداد التذكارية التي يحتفظ بها القارئ لأنها يجد فيها جهد كبير ويكون عدد الخليج 365 بمثابة مرجع يحتذى به وبخاصة ما جاء في درة العدد وهو حوار خاص مع قداسة البابا تواضروس الثانى لتواصل الخليج 365 تألقها وتميزها وريادتها.