لا يزال العديد من مستخدمي "أوجيرو" في منطقتَي بعبدا والحازمية، يعانون من توقّف خدمتَي الهاتف الأرضي والإنترنت، وهم يناشدون المعنيّين التّدخّل سريعًا لحلّ المشكلة.
وكانت قد أفادت هيئة "أوجيرو" أمس، بأنّ "عطلًا كهربائيًّا طرأ على سنترال الحازمية، ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً إلى أنّ "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسّرعة القصوى".
كانت هذه تفاصيل خبر عدد من مستخدمي "أوجيرو" في بعبدا والحازمية يعانون من توقف الخدمات ويناشدون سرعة حل المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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