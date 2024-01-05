عدد من مستخدمي "أوجيرو" في بعبدا والحازمية يعانون من توقف الخدمات ويناشدون سرعة حل المشكلة

لا يزال العديد من مستخدمي "أوجيرو" في منطقتَي ​بعبدا​ و​الحازمية​، يعانون من توقّف خدمتَي الهاتف الأرضي و​الإنترنت​، وهم يناشدون المعنيّين التّدخّل سريعًا لحلّ المشكلة.

وكانت قد أفادت هيئة "أوجيرو" أمس، بأنّ "عطلًا كهربائيًّا طرأ على سنترال الحازمية، ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً إلى أنّ "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسّرعة القصوى".