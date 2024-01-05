لجنة الشؤون الاجتماعية بالرابطة المارونية وزعت هدايا مالية على أولاد عائلات "العرس الجماعي"

قامت لجنة الشّؤون الاجتماعيّة والنّشاطات الدّاخليّة في "​الرابطة المارونية​"، بتوزيع هدايا ماليّة على أولاد عائلات "العرس الجماعي"، البالغ عددهم 461 طفلًا.

وكانت اللّجنة الّتي يترأسها الأمين العام السّابق للرّابطة جورج الحاج، قد عقدت اجتماعًا لهذه الغاية، وقرّرت مضاعفة المبالغ لأطفال العرس الجماعي.

وأوضح مقرّر اللّجنة لحود لحود، أنّ "هذا النّشاط الّذي حاز على بركة البطريرك الماروني وتأييد رئيس الرابطة المارونيّة واعضاء المجلس التّنفيذي، بدأ في العام 2022"، مشيرًا إلى أنّ "اللجّنة تعهّدت ببذل قصارى جهدها لتقديم أي مساعدة ماليّة واجتماعيّة لعائلات العرس، والوقوف إلى جانبها في الأحوال الصّعبة الّتي يمرّ بها ​لبنان​".