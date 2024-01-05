دهمت دوريّة من أمن الدولة في زحلة - مديريّة البقاع الإقليميّة، مخيّمًا للنازحين السوريين في بلدة الفاعور، وضبطت كميّةً من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف في خيمة السّوري (إ. م.).
وبعد مراجعة القضاء المختصّ، تمّ توقيف (إ. م.) وضبط الممنوعات، وأُجرِيَ المقتضى القانوني بحقّه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف في خيمة نازح سوري في الفاعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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