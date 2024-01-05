أمن الدولة ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف في خيمة نازح سوري في الفاعور

دهمت دوريّة من ​أمن الدولة​ في ​زحلة​ - مديريّة البقاع الإقليميّة، مخيّمًا للنازحين السوريين في بلدة ​الفاعور​، وضبطت كميّةً من حبوب ​الكبتاغون​ و​حشيشة الكيف​ في خيمة السّوري (إ. م.).

وبعد مراجعة القضاء المختصّ، تمّ توقيف (إ. م.) وضبط الممنوعات، وأُجرِيَ المقتضى القانوني بحقّه.