أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "​داعش​ قد أعلنت تبنّي انفجارَي ​كرمان​ اللذين استهدفا زوّار ضريح قائد "فيلق القدس" الرّاحل قاسم سليماني". وأكّد في تصريح، أنّه "إعلان رسمي أنّ "داعش" أحد أفرع ​الموساد​ الإسرائيلي، وأنّ مشروع الإرهاب الإسلامي بمجمله صناعة صهيونيّة"، لافتًا إلى أنّ "أميركا تستهدف "​الحشد الشعبي العراقي​" الّذي حارب "داعش"، ونحن في ​لبنان​ ننتظر الحلول من المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​، الّذي يحمل الجنسيّتَين الإسرائيليّة والأميركيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: "داعش" أحد أفرع الموساد الإسرائيلي ومشروع الإرهاب الإسلامي صناعة صهيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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