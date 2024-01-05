وفاة والدة قائد الجيش العماد جوزاف عون

غيّب الموت والدة قائد الجيش اللّبناني العماد ​جوزاف عون​، هدى ابراهيم مخلوطه.

يُحتفل بالصّلاة لراحة نفسها في تمام السّاعة العاشرة من صباح يوم غد السّبت 6 كانون الثّاني الحالي، في كنيسة سانت تريز- الفياضيّة، ثمّ يُنقل جثمان الفقيدة بعد الصّلاة إلى العيشيّة، حيث تُقام صلاة وضع البخور السّاعة الواحدة من بعد الظّهر، في كنيسة السيدة، وتُقبل التّعازي في صالون الكنيسة لغاية الرّابعة من بعد الظّهر.

تُقبل التّعازي قبل الدّفن في صالون كنيسة سانت تريز- الفيّاضيّة، ابتداءً من السّاعة التّاسعة صباحًا، ويومَي ألحد والإثنين في 7 و8 الحالي في صالون كنيسة سانت تريز- الفيّاضيّة، ابتداءً من السّأعة العاشرة صباحًا، ولغاية السّادسة مساءً.