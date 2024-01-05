البحرية الهندية أعلنت إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف قرب سواحل الصومال

أعلنت البحرية الهندية أنّها انقذت 21 شخصًا هم أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف قرب سواحل الصومال.

ولفتت، في بيان، إلى أنّه "تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديًا) والذين كانوا على متن السفينة"، لافتة الى ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد "تحذير قوي" وجهته البحرية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بـ"اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا، وعلى متنها 15 بحّارًا قرب سواحل الصومال"، مشيرةً إلى أنّ "سفينةً حربيّةً هنديّةً تتّجه نحو السّفينة المختطفة".