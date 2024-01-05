المبعوث الأميركي الخاص لليمن: سأتوجه للشرق الأوسط لبحث خفض التصعيد في البحر الأحمر

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أنّه سيتوجه إلى الشرق الأوسط "لبحث خفض التصعيد في البحر الأحمر"، في إشارة إلى هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "لا خلافات بين الدول الكبرى بما فيها الصين بشأن دعم الاستقرار في البحر الأحمر"، معبرًا عن خشيته من "أن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى حالة من الذعر في العديد من المناطق حول العالم".