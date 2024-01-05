اصدرت المديرية العامة للامن العام قرارا سمحت بموجبه منح إذن دخول للرعايا السوريين الذين يستوفون شروط معينة ولفترة محددة، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم، مشيرة إلى أنّه يمكن الاطلاع على الشروط على الموقع الإلكتروني للمديرية.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار للأمن العام يُسمح بموجبه منح إذن دخول للرعايا السوريين ضمن شروط معينة ولفترة محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.