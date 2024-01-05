غالانت من الشمال: نفضل الحل السياسي على العسكري لكننا نقترب من النقطة التي ستنعكس فيها الساعة الرملية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح من الجبهة الشمالية، "أننا نفضل الحل السياسي على الحل العسكري لكننا نقترب من النقطة التي ستنعكس فيها الساعة الرملية".
وزعم أنّ "الجيش يقوم بعمل عسكري ممتاز ويوجه ضربات لحزب الله"، مشيرًا إلى "الالتزام" بإعادة "الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر الوسائل كافة".
وفي وقت سابق، ذكر غالانت، تعليقًا على الخلاف المستجد في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر، أنّه "يتعين على الجميع الكف عن الاستغلال غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية".
ويأتي ذلك في ظل خلافات إسرائيلية بدأت تظهر إلى العلن بشكل كبير حوب مسار الحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى، والتحقيقات بشأن فشل الجيش في 7 تشرين الأول.
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