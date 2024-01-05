خاص النشرة: تطوّرات عدّة قد يشهدها ملف مطمر الكوستابراڤا الأسبوع المقبل

علمت "النشرة" أن العمل خلف الكواليس جارٍ بصورة متواصلة على ملف مطمر الكوستابراڤا بعد أن قرّر إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية إقفاله أمام بلدات أقضية الشوف وعاليه وبعبدا بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت المعلومات إلى أن دوراً أساسياً يلعبه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان من خلال الوزير السابق صالح الغريب، بالتنسيق مع قيادة حزب الله والجهات المعنية في المنطقة، للوصول إلى حلول جذرية في هذا الملف، علماً أنّ القدرة الإستيعابية للمطمر بلغت حدّها، وإيجاد البدائل عنه واجب على حكومة تصريف الأعمال والمعنيين كافة.