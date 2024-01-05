علق اللواء عباس ابراهيم، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، على زيارة وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي من بين أهدافها منع التصعيد في لبنان حسب بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان عزمه زيارة العديد من الدول باستثاء لبنان، بالقول "أهلا وسهلا بك في المنطقة إن كان الهدف من الزيارة هو السياحة فقط. أما إذا كان المطلوب هو منع التصعيد فمحطتك الأولى هي بيروت، كما فعل وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عام ١٩٩٦، إنه الوقت لتكون على جانبي الجبهة".

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم لبلينكن: إذا كان المطلوب من زيارتك للمنطقة منع التصعيد فمحطتك الأولى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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