الاحتلال الإسرائيلي يكثف الغارات الجوية على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قصفها لعدة مناطق وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلأ سكنيًا في بلدة الزوايدة إلى الشمال من مدينة دير البلح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

في سياق متصل، واصلت الدبابات الإسرائيلية بغطاء جوي قصفها لمخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، وتمنع قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور في تلك المخيمات سيارات الإسعاف وفق الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال الشهداء والجرحى.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يتزامن ذلك مع قصف جوي ومدفعي استهدف شرق ووسط المدينة.