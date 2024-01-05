الصين تطلق أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الصين بنجاح أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، اليوم الجمعة.

ودخلت الأقمار الصناعية الأربعة، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو-1" للأرصاد الجوية، المدار المخطط لها بنجاح، بعد إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه" في الساعة 07:20 مساء (بتوقيت بكين).



وسيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية، بما في ذلك مراقبة الطقس، وتوقعات الطقس، ومراقبة المناخ.

وتعد هذه مهمة الطيران الـ25 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه".

تفاصيل الإطلاق

التاريخ: الجمعة، 5 يناير 2024

الوقت: 07:20 مساء (بتوقيت بكين)

الموقع: مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين

نوع الصاروخ: كوايتشو-1 أيه

نوع الأقمار الصناعية: تيانمو-1 للأرصاد الجوية

عدد الأقمار الصناعية: 4

الهدف من الإطلاق: توفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية

أهمية الإطلاق

يمثل إطلاق هذه الأقمار الصناعية خطوة مهمة في تطوير قدرات الصين في مجال الأرصاد الجوي، وستساعد هذه الأقمار في تحسين دقة توقعات الطقس ومراقبة المناخ، مما سيفيد الصين والعالم بأسره.