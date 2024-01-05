لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن استشهاد العاروري في بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قتل الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري خلال هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت، واصفا عملية الاستهداف بأنها المرحلة الأكثر خطورة في الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في الشكوى، وهي بتاريخ أمس الخميس واطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، أن إسرائيل استخدمت ستة صواريخ في الهجوم الذي أدى إلى مقتل العاروري، مضيفة أن الاحتلال يستخدم المجال الجوي اللبناني لقصف سوريا.

والخميس الماضي، شيعت حركة حماس العاروري في العاصمة اللبنانية، بيروت، حيث شارك المئات في مراسم تشييع العاروري واثنين من رفاقه هما القائد في كتائب عز الدين القسام عزام الأقرع ومحمّد الريس، انطلاقاً من محلة الطريق الجديدة في بيروت، حيث أقيمت مراسم التأبين.

وحمل المشيعون النعوش الملفوفة بالعلم الفلسطيني وراية حماس على الأكف وساروا بها الى مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا لللاجئين الفلسطينيين.