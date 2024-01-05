ترحيب أمريكى بتولى محمد صباح السالم الصباح رئاسة وزراء الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - بات محمد صباح السالم الصباح رئيس وزراء الكويت ترندًا اليوم الجمعة الموافق 5 يناير، بالتزامن مع تهنئته من قبل الولايات المتحدة على تعيينه من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.

ووفق لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي أن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في دولة الكويت، حيث أن الشيخ محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الكويت فقد سبق أن شغل منصب سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد قائلًا:"نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

ومن جانبه قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ الدكتور محمد الصباح مضيفا أن العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، قائلًا:"الكويت حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وأن شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

يشار إلى أن أمير الكويت أصدر أمس الخميس قرار بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه.