إيران تحتجز 11 فردا للاشتباه في صلتهم بتفجير كرمان وتصادر متفجرات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن ألقت القبض على 11 فردا للاشتباه في صلتهم بتفجيري كرمان وصادرت متفجرات.

وقُتل نحو 100 شخص في الانفجارين اللذين وقعا في أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020.

وتأتي التفجيرات وسط تصاعد التوتر في المنطقة واقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهرها الرابع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد مير أحمدي قوله في وقت سابق: تم القبض على أشخاص في خمس مدن بخمسة أقاليم، ممن دعموا هذا الحادث أو كانوا على صلة به. سيتم الإعلان عن التفاصيل في الساعات القليلة المقبلة.

وبكى المشيعون على نعوش ضحايا الانفجارين في كرمان، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.