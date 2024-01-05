ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد"، أنّ أهم ما في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلامه "أننا أمام فرصة تاريخية للتحرير الكامل ومنع خرق سيادة لبنان"، وهذه الرسالة وصلت عبر السفارات الأجنبية في إلى عواصم القرار".
ولفتت المصادر إلى أنّ "رسالة نصرالله إعتبرتها السفارات الأجنبية جملة فتح فيها الأمين العام للحزب باب التفاوض لتطبيق الـ1701، وهو ما يجري العمل دوليا على تطبيقه من الجانب اللبناني والإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": رسالة نصرالله بشأن فرصة تحرير كامل الأرض وصلت عبر السفارات إلى عواصم القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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