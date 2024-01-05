"النشرة": استهداف إسرائيلي لحولا وبليدا وعيترون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي يستهدف حولا، واربعة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية استهدفت الجهة الغربية لبلدة بليدا، فيما استهدفت غارة إسرائيلية عيترون.

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