الجيش الأردني: اشتباكات مع مهربين على الحدود مع سوريا وإحباط تهريب كميات من المخدرات والأسلحة

أعلنت القيادة العامّة للقوات المسلحة ​الأردن​ية- الجيش العربي، أنّ "منذ السّاعة الثّانية من فجر اليوم السّبت، تجري اشتباكات مسلّحة ما بين قوّات حرس الحدود الأردنيّة ومجموعات مسلّحة كبيرة من المهرّبين، على الحدود الشّماليّة للأردن وضمن منطقة مسؤوليّة المنطقة العسكريّة الشّرقيّة".

وأوضحت أنّ "هذه الاشتباكات أسفرت لغاية الآن، عن إصابة وضبط عدد من المهرّبين، وإحباط تهريب كميّات كبيرة من ​المخدرات​ و​الأسلحة​"، مشيرةً إلى أنّه "يجري الآن طرد المجموعات المسلّحة إلى الدّاخل السّوري".

وذكرت القيادة أنّ "الأيّام الماضية شهدت ارتفاعًا في عدد هذه العمليّات، وتحوّلها من محاولات عمليّات تسلّل وتهريب إلى اشتباكات مسلّحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوّة من خلال استهداف قوّات حرس الحدود".

وأكّدت أنّ "هذه الاشتباكات مستمرّة حتّى اللّحظة، وأنّ القوّات المسلّحة تتابع تحرّكات هذه المجموعات، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني؛ وستقوم بكلّ ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".