زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "متابعةً للإنذارات في منطقة الشّمال، تمّ رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخيّة من لبنان نحو إسرائيل في منطقة جبل ميرون، حيث لم يتمّ رصد تسلّل أي قطعة جوّيّة معادية، أو إطلاق قذائف صاروخيّة نحو مناطق أخرى في الشّمال".
وادّعى في تصريح، أنّ "بعد وقت قصير، هاجم جيش الدّفاع خليّة مسلّحين داخل لبنان، لعبت دورًا في عمليّات الإطلاق".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ بعض الوقت، بـ"إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه قاعدة استخباراتيّة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون بالجليل الأعلى، حيث تمّ إغلاق عدد من الطّرقات بناءً على طلب الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش هاجم خلية داخل لبنان لعبت دورًا بإطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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