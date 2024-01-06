عاجل.. المقاومة الإسلامية تنتقم لاغتيال العاروري بضرب أهم قاعدة عسكرية للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية، الانتقام لاغتيال صالح العاروري ومجاهدي عدد من رجال المقاومة، باستهداف أهم قاعدة عسكرية للاحتلال وهي قاعدة ميرون.



وقالت المقاومة في البيان: "تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة، وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب، وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".‏

وأضاف:"وتُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، كما تُشكل هذه القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة".‏

وأوضحت المقاومة الإسلامية: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح اليوم السبت 06-01-2024، ‏وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء ‏في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا من أنواع ‏متعدّدة، وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة". ‏

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