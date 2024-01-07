معان كثيرة بحملها عماد يوحنا للمسيح في نهر الاردن، لا يمكن تعدادها ولا يمكن التقليل من اهميتها.

كان نجم يوحنا يسطع، وكان مهما جدا لدى الناس، انما مع وصول المسيح اختار يوحنا القيام بمهمته كاملة، وكشف هوية المسيح الحقيقية مع كل ما يعنيه ذلك من كسوف لنجمه. انفتاح ابواب السماء في تلك اللحظة شكّل رسالة للجميع بمدى اهمية يوحنا وبمدى اهمية المشروع الخلاصي الذي تجسد المسيح من اجله.

تسلم المسيح المهمة من يوحنا فأصبح يعمّد بالروح القدس فاكتسبت المعمودية معناها الحقيقي الدائم.

إنها ذخيرتنا في معترك هذه الحياة، فلنقدرها ولننعم ببركاتها.