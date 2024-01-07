"اقتصادية النواب": الحياة تعود بقوة لأرض الفيروز بعد إطلاق السيسى لمشروعات تنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعودة الحياة بقوة لأرض الفيروز بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء، مؤكداً أن التطور والتنمية الكبيرة التي شهدتها سيناء خلال السنوات الأخير ورحلتها من تطهير الإرهاب إلى التنمية الشاملة سيجعل من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني.

وقال "عبدالحميد"، إنه في يناير2023 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب وبعد عشر سنوات من محاربته وفي الشهر نفسه هبطت طائرة مصرية في مطار العريش وذلك للمرة الأولى خلال 8 سنوات وذلك مع جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه 7 وزراء من الحكومة وبعدها مباشرة أطلقت الدولة المصرية الدولة أطلقت خطة تنمية شمال سيناء مشيداً بما تتضمنه الخطة من إنشاء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء باستثمارات تصل إلى 280 مليار جنيه وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات وإنشاء نحو 83 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن شمال سيناء.

ووصف الدكتور محمد عبد الحميد نجاح الدولة فى الانتهاء من 730 مشروعا من إجمالي 1015 مشروعا مخطط تنفيذها خلال تنفيذ خطة التنمية الشاملة في سيناء بالإنجاز التاريخى فى عهد الرئيس السيسى مؤكداً الأهمية الكبيرة لخطة التنمية إلى تستهدف إنشاء منطقة زراعية تنموية في رفح والشيخ زويد وزراعة 270 ألف فدان في شمال ووسط سيناء وتنفيذ أكثر من 180 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 123 مليار جنيه بمجال الزراعة إضافة إلى تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا كهربائيًا و40 مشروعًا يؤمّن الغاز الطبيعي في شمال ووسط سيناء.