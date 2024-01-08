الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية المالديفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة أمس، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المنظمة وجمهورية المالديف، وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ولا سيما في مجالات تعزيز الاعتدال والتسامح والفقه الإسلامي ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.