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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية المالديفي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة أمس، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المنظمة وجمهورية المالديف، وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ولا سيما في مجالات تعزيز الاعتدال والتسامح والفقه الإسلامي ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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