سحب يد مدير مستشفى في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - قرر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي سحب يد مدير مستشفى الحسين في محافظة الديوانية.

وقال مراسل السومرية في الديوانية، أنه بعد حادثة مستشفى الاطفال في الديوانية ونتيجة الارباك وبعد خروج وزير الصحة من مستشفى الحسين ونتيجة التدافع من الحماية سقطت قنينة اوكسجين مما ادى آلى انفلات الرأس الخاص بها داخل المستشفى و هروب جماعي لولا السيطرة عليها من البعض وحدوث تسرب ادى الى تسجيل حالات اختناق بين صفوف الاطفال".

وأضاف مراسلنا أنه بعد الحادث قام الوزير بسحب يد مدير مستشفى الحسين.

وشهدت الديوانية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق بمستشفى النسائية والأطفال في المحافظة ادى الى وفاة 4 أطفال، فيما أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، سحب يد مدراء الاقسام والجهات المعنية.