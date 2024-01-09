موجة برد تضرب وسط أوروبا وشرقها متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في بولندا

تضرب موجة برد طالت الدول الاسكندنافية خلال الأيام الأخيرة، دول وسط أوروبا وشرقها، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في قطاع النقل ببولندا.

وأطلق معهد الأرصاد الجوية البولندي الذي سبق أن رصد درجات حرارة منخفضة جداً وصلت إلى 23 درجة مئوية تحت الصفر في شمال شرق البلاد، تحذيراً من موجة برد قارس ستطال معظم المناطق، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة مرة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وفي شمال شرق البلاد، انقطعت الكهرباء عن 2200 منزل في حين توقّفت الحافلات المدرسية عن السير.

وفي داوغافبيلس، ثاني أكبر مدن لاتفيا، انخفضت درجة الحرارة إلى 29,5 درجة مئوية تحت الصفر الاثنين.

وفي ليتوانيا المجاورة، حيث سجلت 28 درجة مئوية تحت الصفر في زاراساي في الغرب، توفيت امرأة السبت بسبب البرد. وسُمح لطلاب المدارس الابتدائية بالبقاء في منازلهم في معظم أنحاء البلاد.

كذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المجر، انخفاضاً في درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع، مصحوباً برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/ساعة.

وفي مولدوفا، وهي دولة صغيرة تقع بين أوكرانيا ورومانيا، انقطعت الكهرباء الاثنين عن نحو 22 ألف منزل، فيما تسببت موجة البرد بإلغاء أو تأخير رحلات في مطار العاصمة تشيسيناو.

أما في رومانيا، فدفع تساقط الثلوج إلى تحويل مسار رحلتين في مطار إياسي، كما أغلق عدد من الطرق في المناطق الشرقية.

إلى ذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية انخفاضاً في درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، مشيرةً إلى أنّ هذه التوقعات ليست "استثنائية" في كانون الثاني.