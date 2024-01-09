حركة الجهاد الاسلامي تنشر فيديو يظهر محتجزا إسرائيليا في غزة على قيد الحياة

نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية شريط فيديو يظهر أحد المحتجزين الاسرائيليين على قيد الحياة، من بين 132 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول.

وفي المقطع المصور، يتحدث المحتجز الإسرائيلي باللغتين الإنكليزية والعبرية، وخلفه راية الجهاد الإسلامي مطالبا بإطلاق سراحه.

ويرثي أيضا المحتجز تامير هادار الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاته في مطلع كانون الثاني.