شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"حقوق إنسان النواب": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، تستوجب التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة وتطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى والغرب يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الكيان المدلل الذي غرسته يد الشيطان في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحه.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع النائب محمد سلطان، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وتسعى إلى وقف إطلاق النار وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين على حساب دول الجوار مرفوض، ولن يقبل أحد بالتهجير أو المساس بالأمن القومي المصري.