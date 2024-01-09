العدوان على غزة.. 17 مجزرة خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تتجاوز 23 ألفا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، وإصابة 58 ألفا و926 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأضافت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من خطورة استمرار تدهور وضع المرافق الصحية بسبب استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام، ومن بينها العناية المركزة، لافتة إلى وجود اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة في وقت يفترش فيه مئات الجرحى الأرض في الممرات والساحات.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في أماكن الإيواء بقطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة ومؤسساتها بإجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها النازحون.



وشن جيش الاحتلال -صباح اليوم- قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على وسط وجنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس.



كما أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة عن استشهاد والدة وشقيقة وأبناء شقيقة مراسل التلفزيون العربي في القطاع أحمد البطة. وأظهرت لقطات فيديو انهيار المراسل بالبكاء لحظة تلقيه النبأ، الذي يأتي بعد يوم من استشهاد الابن الثاني لمراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح.

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 112 منذ 7 أكتوبر



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 112، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد مقتل اثنين منهم بقصف إسرائيلي.



وقال المكتب في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير".



وأشار المكتب في بيانه إلى أن بريص وأبو داير "استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة (دون تحديد المكان)".



من جانبه، أفاد مراسل وكالة الأناضول في شمالي قطاع غزة، بأن الصحفي أبو داير قتل إضافة لعدد آخر من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً يعود لعائلة "زهد" في منطقة الفاخورة ببلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.



وذكر أن المنزل تم تدميره بشكل كامل مع عدد من المنازل المحيطة به فيما لحقت أضرار بالغة بعشرات المنازل في المنطقة المستهدفة.



وتناثرت دماء القتلى والجرحى على ركام المنازل المدمرة فيما واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة في انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، وفق المراسل.



إصابة أحد أفراد أمن المستشفى الميداني الأردني



أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد أفراد الأمن في المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة بعيار ناري مجهول المصدر، بحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية.



وكشف الموقع عن إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة في خانيونس بعيار ناري في الفخذ الأيمن "أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى".



وأوضح أنه "لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع".

المصدر: وكالات