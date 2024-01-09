كتائب القسام تعلن إفشال محاولة تحرير أسير إسرائيلي.. وتقصف تل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، أنها أفشلت محاولة لتحرير أحد الأسرى الإسرائيليين لديها في مخيم البريج بمدينة غزة، في حين وجهت ضربة صاروخية لتل أبيب.



وقالت الكتائب في بيان: "أفشلنا محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو (الإسرائيلي)، في مخيم البريج (بمدينة غزة)، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله".



وأضافت أنه "تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها، والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".



وفي بيان أخر، قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية واشتبكنا مع من تبقى من أفرادها في خان يونس.

وأضافت، أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة "الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب منطقة المحطة في خان يونس جنوبي قطاع غزة,



كما أعلنت "كتائب القسام" أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وذلك بعد مرور 94 يوما على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان مقتضب : "كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في "الرملة"، وريشون لتسيون، ونس تسيونا، وسيتريا، وبئر يعقوب، وياشريش، وتل أبيب، وحولون، واللد.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من غزة تجاه وسط إسرائيل، منذ ليلة رأس السنة، بحسب المصدر ذاته.



وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلية)، إنها "لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات"، لافتة إلى أن فرقها "بدأت بتمشيط المنطقة".



وأضافت في بيان: "هناك أنباء عن سقوط بقايا من الصواريخ، لكن لا معلومات عن وقوع إصابات".



من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق 8 صواريخ من جنوب القطاع تجاه وسط إسرائيل، تم اعتراض 3 منها بمنظومة "القبة الحديدية"، وسقط 4 في منطقة مفتوحة، ولم يتم بعد تحديد مصير صاروخ آخر.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول