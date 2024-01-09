الطقس غدا ماطر بغزارة مع رياح ناشطة وسيول وثلوج على 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد و التحذير من تشكل السيول على الطرق وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1500 متر مع انخفاض في درجات الحرارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مساء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

الاربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد و التحذير من تشكل السيول على الطرق وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1500 متر مع انخفاض في درجات الحرارة.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

-الحرارة على الساحل من 10 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 13 درجة.