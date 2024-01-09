افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "حالة من الذعر اصابت تلامذة مدرسة الغندورية الرسمية القريبة من مكان استهداف السيارة". هذا وتمكنت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية من الوصول إلى مكان الغارة وسحب ٣ جثث لضحايا كانوا داخل السيارة، واثناء نقلهم استهدفت السيارة مع ادى الى ثلاثة اصابات ظفيفة واحدة ادخلت للمستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط 3 ضحايا بالغارة التي استهدفت سيارة في الغندورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.