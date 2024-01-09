قوى الأمن: توقيف شخص قتل مواطنًَا باستخدام مطرقة وقارص حديدي داخل منزله في القبيات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مفرزة ​حلبا​ القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، عن جريمة قتل المغدور (ط. ع.) داخل منزله في منطقة ​القبيات​".

وأوضحت في بيان، أنّ "على أثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها لمعرفة هويّة القاتل، حيث جرى الاشتباه بالمدعو: "د. ش." (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-03-01، وبعد ساعتين من اكتشاف الجريمة، تمّ القبض على المشتبه به رغم محاولته الفرار".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بالجريمة، وبعد مواجهته بالأدلّة الّتي تُثبت تورّطه، اعترف بأنّه أقدم على قتل (ط. ع.) عند السّاعة 17:00 من تاريخ 2024-01-02، مستخدمًا مطرقةً وقارصًا حديديًّا، وعمل على التّخلّص من الأدوات في بلدة بزبينا، وقام بحرق الثّياب الّتي كان يرتديها خلال حصول الجريمة، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي وقدره 17,000 دولار أميركي من خزنة موجودة داخل منزل المغدور".

وأشارت إلى أنّه "تمّ ضبط أدوات الجريمة بعد الدّلالة على مكانها"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".