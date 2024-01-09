أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال جولة تفقدية في مطار بيروت ان "الحقائب التي تُنقل إلى الطائرات لا تمر دون تفتيش والتحقيقات مستمرة بخصوص الهجوم السيبراني ويجب أن تصل إلى نتيجة لانها تتعلق بأمن الطيران والمواطنين والبلد ككل".
وشدد مولوي على ان " المطار بحاجة إلي نظام حماية سيبراني من أجل سلامة الطيران المدني والمسافرين"، لافتا الى انه "بناء على تكليف من مدعي عام التمييز وبمساعدة من ضباط الجيش والقوى الأمنية سنستمر بالتحقيقات كي نصل إلى نتيجة لأن سلامة المطار من واجباتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي من المطار: الحقائب التي تُنقل إلى الطائرات لا تمر دون تفتيش والتحقيقات مستمرة بخصوص الهجوم السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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