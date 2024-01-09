"حزب الله": استهداف موقع ‏البغدادي وثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 9:35 من صباح اليوم الثّلثاء، موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة؛ وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

وأعلن الإعلام الحربي في بيان ثان، أنّ " ‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 9:40 من صباح يوم الثّلثاء 2024-1-9، ثكنة يفتاح ‏بالأسلحة الصّاروخيّة، وأُصيبت إصابة مباشرة".