جمعية "الأرض": جمع 200 طن من النفايات الورقية بهدف تدويرها خلال 2023

أعلنت جمعية "الأرض لبنان"، في بيان، "أنّها قامت خلال العام 2023، بجمع 200 طنّ من النّفايات الورقيّة، بهدف تدويرها، لتصبح الكميّة الّتي جُمعت على مدار الـ16 عامًا من العمل المتواصل 6500 طنّ".
وأشارت إلى أنّ "بالتّالي تكون الجمعيّة قد تمكّنت من إنقاذ 110000شجرة كانت ستُقطع لإنتاج الورق، وتجنّب طمر 1500 متر مكعّب، ومن تخفيف 5850 طنًّا من الانبعاثات الكربونيّة، وتوفير 1,100,000 دولار على الخزينة، كلفة جمع ومعالجة".
وذكّرت الجمعيّة بـ"أنّها كانت قد أطلقت حملة فرز الورق (Papivore Malin) في العام 1995، وتقوم بالجمع من المؤسّسات الرّسميّة والقطاع الخاص منذ العام 2008".
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