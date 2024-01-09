حبس وتعذيب وإجبار على شرب السم.. المتهم بقتل ابنته وزوجته في الأقصر: "مكنتش في وعيي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

اعترف المتهم بقتل زوجته وابنته عن طريق إجبارهما على تناول السم، بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بارتكاب جريمته.

وانهار المتهم خلال تمثيل الجريمة قائلا: "مكنتش في وعيي ومعرفش عملت كده إزاي".

وتبين أن المتهم عذب زوجته وابنته بضربهما بخرطوم وحبسهما في إحدى حجرات المنزل، ثم وضع لهما مبيدا حشريا فى المياه وأجبرهما على تناوله.

كان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوصول "و. ر" ربة منزل 40 عاماً و نجلتها " ي . س " 17 عامًا مقيمان بقرية الدير بإسنا إلى مستشفى طيبة التخصصي جثتنان هامدتين إثر تناولهما مادة سامة.

وتبين من التحريات وسماع أقوال الزوج الذي يدعى "س . أ " ويبلغ من العمر 55 عاماً أنه أجبرهما على تناول مياه بها سم "مبيد حشري" حتى لقيتا مصرعهما، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثتين.

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