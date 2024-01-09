مسيرة معادية اغارت على منزل غير مأهول في العديسة والطيران الحربي اغار على احراج اللبونة

اغارت مسيرة معادية على منزل غير مأهول في بلدة العديسة وقد اشتعلت النيران فيه. وافادت الوكالة الوطنية للاعلام بان "الطائرات المعادية شنت غارة على احراج اللبونة شرق بلدة الناقورة".

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