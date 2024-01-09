سقلاوي أطلق منصة إلكترونية تتيح للمزارعين استشارة الخبراء: سنزرع عقاراتنا بشتول تبغ نقدمها لِمَن لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم

أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في احتفال أقامته اليوم، منصة إلكترونية لمزارعي التبغ والتنباك، تتيح لهؤلاء التواصل المباشر مِن بُعد مع المهندسين والخبراء والفنيين المختصين لاستشارتهم والحصول منهم "على الإرشادات و الحلول والمقترحات"، على ما شرح رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي.

ووصف سقلاوي إطلاق المنصة الالكترونية بأنه "تَقدُّم نوعيّ على صعيد مواكبة الحداثة والتطور التكنولوجيّ" الذي يشكّل، مؤكدا ان "الريجي" كانت "من اوائل المؤسسات العامة في لبنان التي اعتمدت المكننة في مختلف اعمالها، ادارياً وصناعياً وتجارياً ومالياً وحتى زراعياً".

واشار إلى أنها "مكننت عملية شراء المحاصيل من الاستلام حتى تحويل مستحقات المزارعين مباشرة الى المصارف". كذلك "مكننت الارشيف"، وكان "آخر مبادراتها في هذا المجال تطبيق الطابع المرمّز على بعض منتجاتها، وهو تكنولوجيا تتضمن بيانات تتيح تعقّب منتجات التبغ غير المشروعة".

واوضح ان "لولا الدعم الدائم من وزير المالية يوسف الخليل كما رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لما كان لهذه المؤسسة ان تستمر وتزدهر".

وذكر أن "الريجي" تضع هذه المنصة "في خدمة ما يزيد على 25 ألف مُزارع على الاراضي اللبنانية، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها، وتعزيزاً لالتزامها تبنّي التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل كافة والاعتماد عليها لتطوير الخدمات وتحسينها، وتحقيق رضى المتعاملين معها، إضافة الى تطبيق اهداف التنمية المستدامة لما تقدمه هذه المنصة من ارشادات زراعية وتعزيز لممارسات الزراعة الجيدة المستدامة".

‎وشرح أن "هذا التطبيق يحتوي على خدمات تُعزّز وعي المزارعين وتنمّي الثقافة الزراعية لديهم وابرزها خاصية الاستشارة مِن بُعد والتي تًمكّن المزارعين من التواصل المباشر مع الخبراء والفنيين المختصين والحصول على الإرشادات و الحلول والمقترحات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العمل".

‎وتابع قائلاً: "لطالما سعينا في الريجي الى دعم أهلنا المزارعين انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني، ونحن اليوم نؤكد على دعمنا لصمود أهلنا المزارعين في القرى الحدودية من خلال مبادرة استثنائية تتمثل في زرع العقارات العائدة للادارة بشتول التبغ وتقديمها للمزارعين الذين لن يتمكنوا من تشتيلراضيهم لدواعٍ أمنية" .