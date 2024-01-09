اعتصام لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في وسط بيروت: لنشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية

نفذت نقابة و"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان" اعتصاما، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، احتجاجا على تعليق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية. وطالب فيه المالكون القدامى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ورفع الظلم عن المالكين.
وعبر عدد من المالكين في الاعتصام عن وجعهم وهم يتقاضون بدلات إيجار معيبة تتراوح بين 10 و 15 و20 دولارا في السنة. وطالبوا بتحرير أملاكهم ورفع الظلم عن عائلاتهم.
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