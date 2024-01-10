بالفيديو.. هروب ضابط إسرائيلي أثناء حوار صحفي في غزة بسبب المقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

خلال محاولات قوات الاحتلال إظهار أي صور للنصر العسكري في قطاع غزة، حاولت إحدى القنوات العبرية إجراء مقابلة صحفية مع أحد الضباط في شوارع مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب ضابط إسرائيلي خلال لقاء، كان يتحدث فيه عن الوضع في غزة.

وفي الحوار قال الضابط الإسرائيلي: "هنا الأمر مضحك، فنحن نبعد كيلومترين عن السياج الحدودي، لكنه عالم آخر، نتعامل مع شيء مختلف تمامًا، لا أحد يلتفت لمن أدليت بصوتك أو بمن تثق".

وأثناء إجراء الحوار ازدادت حدة الاشتباكات بين قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية، و بدأ الضابط والصحفي المحاور بالارتباك والتحرك إلى أحد الدبابات الإسرائيلية ومن ثم الفرار إلى أحد المنازل المهجورة للاحتماء داخلها.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها، إن مجاهديها فجروا نفقين بقوات الاحتلال.

وتابعت كتائب القسام: "فور اقتراب القوة الإسرائيلية من عيني النفقين تم تفجير النفقين، وسقطت القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

كما عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين نفذه مجاهديها لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.